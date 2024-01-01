Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti

Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl tebrik mesajlarında, 2024'ü iki ülke arasında "dostluk yılı" ilan ettiklerini duyurdu.

Şi, mesajında Çin ve Kuzey arasında iki ülkenin ve partilerin eski liderlerinin başlattığı geleneksel dostluğun, "devrimci mücadele içinde perçinlendiğini" ve "sosyalist inşa sürecinde sürekli derinleştiğini" belirtti.

Çin Komünist Partisinin ve Çin hükümetinin, yeni dönemde Kuzey Kore ile ilişkilerini daima "stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften" gördüğünü vurgulayan Şi, "Çin, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü ve Çin-Kuzey Kore Dostluk Yılı'nı fırsat kabul ederek, uzun vadeli dostluğun ve karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, işbirliği ve etkileşimlerin artırılması ile bölgesel barışa ve istikrara katkı için birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim de mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olan 2024'ün kritik bir yıl olduğunu, her iki ülkede de "sosyalist inşanın yeni bir ilerleme evresine girdiğini" ve "uluslararası durumun karmaşık değişimlerden geçtiğini" vurguladı.

Kim, "zamanın ihtiyaçlarına" uygun olarak ve her iki ülke halklarının isteği ve beklentisi doğrultusunda iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve işbirliğini geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Kuzey Kore, ABD ve Japonya'ya karşı Çin ve Rusya ile yakınlaşma arayışında

ABD'nin son dönemde Kuzey Kore'nin nükleer programı ve güdümlü füze denemelerinin yarattığı tehdide karşı Güney Kore ve Japonya ile savunma alanında işbirliğini artırmasının ardından Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin ile stratejik yakınlaşma yönünde adımlar attığı gözleniyor.

Pyongyang yönetimi, COVID-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de tüm sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki temaslar, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki heyetin 9 Eylül 2023'te Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 75. yılı kutlamaları için Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle yeniden başlamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, 17-18 Aralık 2023'te Pekin'i ziyaret ederek Çinli mevkidaşı Sun Veydong ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmeler yapmıştı.

Bakan Yardımcısı Pak, Kuzey Kore'nin "ortak çıkarları, bölgesel barışı ve istikrarı korumak için Çin ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceği" mesajını vermişti.

Pyonyang yönetimi, Çin'in dışında Rusya ile de üst düzey temaslarla diyaloğu ve eş güdümü artırmaya çalışıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'nın Amur bölgesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Kim ile Putin görüşmesinin, yaptırım altındaki iki ülke arasında askeri işbirliğine yönelik bir adım olabileceği iddia edilmişti.