Çin ve Hindistan gerilimde yeni gelişme!

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:51:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:51:00

Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor

Kaynak: İHA

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Çin ve Hindistan, tartışmalı sınır bölgelerindeki birlikleri en kısa sürede tamamen geri çekmeyi kabul etti.

Çin ve Hindistanlı yetkililer iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından olumlu bir adım attı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin sınırda yaşanan gerginlikle ilgili telefon görüşmesi yaptığı ve sınır hattından birlikleri çekme kararı verdikleri belirtildi.

Açıklamada, iki tarafında sınır bölgelerinde barışı ve sükuneti bozabilecek herhangi bir olayı önlemek için birlikte çalışmayı taahüt ettiği ifade edildi.

İki ülke askerleri arasındaki Ladakh bölgesi ve Sikkim eyaletinde Mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyordu. Ladakh bölgesinde 15 Haziran’da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri ölmüştü.

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