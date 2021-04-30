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30 Nisan 2021 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 18:13:00

Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydusunu fırlattı

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Çin, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusu "Yaogan-34"ü uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, kadastro, karayolu ağlarının tasarlanması ve afet önleme ile giderme çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor.

Uydunun ayrıca Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki altyapı inşaat çalışmaları için iletişim hizmetleri sağlaması öngörülüyor.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 368'inci görev oldu.

Etiketler : Long March Uzun Yürüyüş gözlem uydusu
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