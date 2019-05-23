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23 Mayıs 2019 12:24 | Perşembe

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye ticaret müzakerelerinde "samimiyet" çağrısı yaptı

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-ABD ticaret savaşında müzakerelerin sürmesi için Washington yönetiminin samimiyetini ortaya koymasını isteyerek "Sadece eşit muamele ve karşılıklı saygı temelinde müzakereler devam edebilir." vurgusu yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği  basın toplantısında, Çin-ABD ticaret savaşı ve ABD'nin Huawei'e yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

 Ticaret müzakerelerine ilişkin "ABD müzakerelere devam etmek istiyorsa, samimiyetini ortaya koymalı, yanlış eylemleri düzeltmeli. Sadece eşit muamele ve karşılıklı saygı temelinde müzakereler devam edebilir." ifadelerini kullanan Gao, ABD’nin son zamanlarda tek taraflı şekilde durmadan ticari gerginliği tırmandırdığını ve her türlü eylemle Çin-ABD ticaret müzakerelerinin sürekli zarar görmesine yol açtığını savundu.

Gao, Huawei'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de ABD’ye gerekli tepkiyi gösterdiklerini vurgulayarak, ABD’nin bu tür "zorbalık yöntemlerine" en iyi cevabın Çinli şirketlerinin gelişme ve büyümesini devam ettirmesi olduğunu dile getirdi.

"ABD devlet gücünü kullanarak, Çin şirketlerini baskı altına alıyor, sadece iki ülkenin ticari şirketlerinin normal ticari iş birliğine ciddi şekilde bozmuyor, ayrıca küresel ticaret zincirinin güvenliğine de tehdit oluşturuyor. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor." diye konuşan Gao, ABD’nin rasyonel bir şekilde hareket etmeyi sürdürmesini ve böyle tehdit yöntemlerini düzeltmesini umduklarını ve mevcut gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi. 

Gao, ayrıca, Çin şirketlerinin yasal çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi. 

Öte yandan, Huawei CEO'su Richard Yü (Yü Çıngdong) Google'ın Huawei'in android işletim sistemini engellemesine yönelik, Çinli teknoloji şirketinin OS adlı kendi işletim sistemini geliştirdiğini ve sistemin bu yıl sonuna kadar akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılabileceğini açıkladı.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçradı. 

Google şirketinden hafta başında yapılan açıklamada, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Huawei'in Kurucusu Rın Cıngfey de daha önce Çin basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in gücünü hafife aldığını ve Google'ın kararının 5G teknolojisini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

- ÇİN VE ABD'NİN SON TARİFE MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump da 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 seviyesinde ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

AA

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