VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacak
Çin, teknoloji test uydularını fırlattı
Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
İstanbulkart vizeleme ücretine yüzde 160 zam
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma!
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Dünyanın ilk SMS'i 121 bin dolara satıldı
Beklenen aşk itirafı
23 Aralık 2021 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:28:00

Çin, teknoloji test uydularını fırlattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.

Etiketler : Xinhua Long March Çin
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
JunIor Şener göründü

JunIor Şener göründü
‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta

‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta
Dizi için okçuluk dersi alıyor

Dizi için okçuluk dersi alıyor
Palandöken'de bembeyaz keyif

Palandöken'de bembeyaz keyif
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Mekan kapattı

Mekan kapattı
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER