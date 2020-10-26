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26 Ekim 2020 Pazartesi 12:16:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 12:16:00

Çin, Tayvan'a silah sağlayan ABD'li tedarikçilere yaptırım uygulayacak

Kaynak: AA

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Çin, Tayvan'a silah tedarik edecek ABD'li şirket ve şahısların yaptırımla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

C Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basına açıklamasında, "Çin'in ulusal çıkarlarını korumak için merkezi hükümet, Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon dahil olmak üzere ABD'nin Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li kuruluşlara yaptırımlar uygulamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Cao, silah satışlarında "kötü sicile" sahip ABD'li şirket ile şahıslara da yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de, Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay vermişti. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, aynı gün, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD tarafını planlanan silah satışlarından vazgeçmeye ve Tayvan ile askeri temasları durdurmaya çağırdığını belirterek, Çin'in, gelişmelere göre "gerekli tepkiyi" vereceğini vurgulamıştı.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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