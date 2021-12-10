VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı
Kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
200 personel alınacak
Kovide benzeyen süper gribe dikkat!
Mitral kapak ameliyatları kapalı olarak yapılabiliyor
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
Siyatik bel ağrısı da yapar
Kulak içi kulaklıklar sağır bırakabilir
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
Pentagon'dan 'Misyon değişikliği' açıklaması
Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
AB'den yeni girişim: Nefret söylemi suç sayılacak
AB ülkeleri 40 bin Afgan'ı kabul edecek
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
Türkiye'de 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
Hayal gibi bir gün
İngiltere'de 'kuş gribi' alarmı: 38 bina enfekte oldu
Bakan Kurum: Toplantılarımızda, 17 kararı müzakere ettik ve onayladık
Bakan Nebati: 2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Bakan Soylu: Güvenlik, özgürlük alanını daraltma bahanesi olmamalı
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Gram altın 790 TL'ye dayandı
10 Aralık 2021 Cuma 08:58:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 08:59:00

Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, uzay araştırma ve yeni teknoloji testi için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

Etiketler : çin uydu uzay
Çocuklar gibi eğlendi

Çocuklar gibi eğlendi
Gönül Dağı'na dahil oldu

Gönül Dağı'na dahil oldu
Masum ve Güzel'le dönüyor

Masum ve Güzel'le dönüyor
Borçla uyumaktan sıkıldım

Borçla uyumaktan sıkıldım
Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte
Oyunculuk için doğmuşum

Oyunculuk için doğmuşum
Kaderimin Oyunu'nda Derya Uluğ sürprizi

Kaderimin Oyunu'nda Derya Uluğ sürprizi
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER