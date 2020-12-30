Çin savaşa mı hazırlanıyor?

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Hindistan ile son yedi aydır gerginlik yaşadığı sınır hattı boyunca askerleriyle gerçek zamanlı muharebe verilerini paylaşabilmeye başladı.

Aksam.com.tr'nin The Eurasian Times'tan aktardığı habere göre, Çin devlet medyası, PLA'nın, artık gerçek zamanlı muharebe dinamiklerini paylaşabilen, görev hedeflerini alabilen ve askerlerin savaş alanı durumunu kapsamlı bir şekilde kavrayarak bölgedeki savaş yeteneklerini artırabilen taktik bir bilgi sistemine sahip olduğunu bildirdi.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) raporuna göre, muharebe bilgi sistemin PLA Tibet Askeri Komutanlığınca 4 bin 500 metre yükseklikte yapılan bir tatbikatta kullanıldığı belirtildi.

Komuta merkezi, savaş alanında her askerin taşıdığı yeni taktik bilgi sistemini izleyerek, hareketlerini takip edebildi, savaş alanındaki tüm dinamikleri anlayabildi ve gerçek zamanlı olarak mevcut görevleri hakkında onlara talimatlar verebildi.

Çinli tugay komutanı Li Jichuan, CCTV'ye yaptığı açıklamada sistemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çatışma sürecini kavrayarak, harcamalarına göre (mühimmat, dayanıklılık ve zayiat açısından) herhangi bir zamanda personel değiştirebilir, onlarla iletişim kurabilir ve her bir askeri misyon hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirebiliriz."

Uzmanlardan alıntı yapan Pekin yönetimine ait olan basın organı Global Times, sistemin elektromanyetik ortamlarda performansını artırmak için "güçlü parazit önleme özelliğine" sahip olabileceğini söyledi.

Alınan bilgilere göre, sistemin yetenekleri arasında savaş alanındaki askerlere "tablet benzeri bir sistem terminali" aracılığıyla emirler verilebiliyor. Ayrıca kask takılı kamera, fotoğraf çekebilen ve savaş durumunu kaydedebilen bir tür tüfek kabzası gibi farklı modüller içeriyor.

Global Times, sistemin görüntülerinin yalnızca her askerin konum durumunu dijitalleştirilmiş bir harita üzerinde göstermediğini, aynı zamanda “kasklarına taktıkları kameralarla askerlerin gördüklerini gözlemlediklerini” aktardı.

HİNDİSTAN-ÇİN GERİLİMİ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran 2020'de 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı. Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017 yılında da Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.