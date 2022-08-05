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05 Ağustos 2022 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 17:45:00

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti

Kaynak: AA

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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı.

Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele iş birliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Etiketler : çin abd savunma
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