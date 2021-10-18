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18 Ekim 2021 Pazartesi 15:01:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 15:04:00

Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli

Kaynak: Aksam.com.tr

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Çin, Financial Times'ta (FT) Cumartesi günü çıkan "Çin ordusunun Ağustos ayında hipersonik bir füze fırlattığı” haberini "ABD, Çin'in hipersonik füzelerine çok fazla bakmayı bırakmalı ve ufkunu genişletmeli" diyerek yalanladı.

Çin, Financial Times'ta (FT) Cumartesi günü çıkan "Çin ordusunun Ağustos ayında hipersonik bir füze fırlattığı" haberini yalanladı.

Aksam.com.tr'nin Çin'in devlet medyası Global Times'tan aktardığı habere göre, Çin tarafından, "ABD, Çin'in hipersonik füzelerine çok fazla bakmayı bırakmalı ve ufkunu genişletmeli" başlıklı bir başyazı yayımlanarak "nükleer yetenekli bir hipersonik füze" haberini yalanladı.

FT'de, füze "alçak yörüngeyle uzayda uçtu" denilerek Çin ordusunun ilerlemesinin "ABD istihbaratını şaşırttığı" belirtilmişti.

Etiketler : Financial Times abd çin hipersonik bir füze
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