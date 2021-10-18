Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli

Çin, Financial Times'ta (FT) Cumartesi günü çıkan "Çin ordusunun Ağustos ayında hipersonik bir füze fırlattığı" haberini yalanladı.

Aksam.com.tr'nin Çin'in devlet medyası Global Times'tan aktardığı habere göre, Çin tarafından, "ABD, Çin'in hipersonik füzelerine çok fazla bakmayı bırakmalı ve ufkunu genişletmeli" başlıklı bir başyazı yayımlanarak "nükleer yetenekli bir hipersonik füze" haberini yalanladı.

FT'de, füze "alçak yörüngeyle uzayda uçtu" denilerek Çin ordusunun ilerlemesinin "ABD istihbaratını şaşırttığı" belirtilmişti.