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Çin: Kur'an yakma eylemleri bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlülüğünü gösterdi
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02 Şubat 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 17:15:00

Çin: Kur'an yakma eylemleri bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlülüğünü gösterdi

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, "bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü" gösterdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir." dedi.

Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kur'an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Etiketler : çin kuran yakma eylem batı ikiyüzlü
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