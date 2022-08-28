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28 Ağustos 2022 Pazar 00:46:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 00:46:00

Çin ikinci kez test etti! Uzay çalışmalarında esneklik sağlayacak

Kaynak: AA

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Çin, yerli üretim yörünge altı uzay uçağının ikinci uçuş testini gerçekleştirdi.

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamada, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden kalkan uzay uçağının, yörünge altı uçuşunu tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Alksa Sağ Sancak Havaalanı'na indiği belirtildi.

Uçuş, Çin'de yeniden kullanılan bir uzay uçağıyla yapılan ilk uçuş oldu.

Çin Fırlatış Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uzay uçağı, ilk test uçuşunu, Temmuz 2021'de aynı rota üzerinde yapmıştı.

Çin'in yeniden kullanılabilir özellikteki uzay araçlarının önemli ilerlemeler kaydettiği gözleniyor. CASC bu ayında başında, yörüngede uzun süre kalmak üzere başka bir uzay aracı fırlatmıştı.

Öte yandan Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) de 2030'da ticari kullanıma açmak üzere yeniden kullanılabilir özellikteki bir uzay uçağı üzerinde çalışıyor.

UZAY ÇALIŞMALARINDA ESNEKLİK SAĞLAYACAK

Yörünge altı uçakları, taşıyıcı roketler ve uzay mekiklerine kıyasla daha kısa hazırlık süresinde yörüngeye erişme imkanı sağladığından uzay çalışmalarında esneklik sağlaması bekleniyor.

Uzay turizmi, personel ve kargo taşıma, uydu konuşlandırma ve acil kurtarma görevlerinde kullanılması planlanan uçakların ayrıca düşük maliyetle kıtalararası hızlı ulaşım sağlaması öngörülüyor.

Etiketler : Çin Uzay yerli üretim yörünge altı uzay uçağı
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