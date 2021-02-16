  • BIST
    1572.07
  • Dolar
    6,9269
  • Euro
    8,4087
  • Altın
    405,2720
İstanbul
-2 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
39. yaşa kar kutlaması
Google'da yeni dönem! Haberlere ücret ödeyecek
Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor
Kalbinin sahibi Youtuber
Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Set dönüşü faciaya kılpayı
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı!
Çin gemileri bölgeye girdi
Bu 'dostluk'u not ettik
Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı
Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak
Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 gözaltı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Yüz yüze eğitime kar engeli
AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Başkan Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi
Kurum: AK Parti PKK zulmü altında inleyen Kürt kardeşlerimizin acı ağıtlarından doğmuştur
16 Şubat 2021 Salı 09:16:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 09:30:00

Çin gemileri bölgeye girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğu Çin Denizi'nde gerilim her geçen gün artıyor. Çin'a ait gemiler, tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdi

Doğu Çin Denizinde, Çin'a ait iki sahil güvenlik gemisi, tartışmalı Senkaku adaları etrafında yerel saatle sabah 04.15 civarındaki ihlal sonrası gemiler, Taişoo-jima adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

alıkçı tekneleri, bölgeye sevk edilen Japonya Sahil Güvenlik gemilerince himaye edildi.

Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Karargaha göre, Çin gemileri Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 7 kez Japonya kara sularına girdi.

- SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Etiketler : Doğu Çin Denizi Çin Japon gemileri
Seti durdurmadık

Seti durdurmadık
Yalnızlar için söyledi

Yalnızlar için söyledi
TikTok konseri geliyor

TikTok konseri geliyor
En düşünceli babasın

En düşünceli babasın
Kenan tiyatro yapsın

Kenan tiyatro yapsın
Pandemide hızlı alışveriş

Pandemide hızlı alışveriş
Sahne özlemi dinmedi

Sahne özlemi dinmedi
Gerçekler ortaya çıkacak

Gerçekler ortaya çıkacak
Ömrüm'ü bana yazdı

Ömrüm'ü bana yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER