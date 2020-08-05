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05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:44:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:44:00

Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan Pompeo'ya tepki

Kaynak: İHA

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'deki eski yönetimlerin Çin ile diyalog öngören politikalarının başarısızlığa uğradığına ilişkin eleştirisine, ‘‘Bu iddia, Soğuk Savaş zihniyetinin tekrarıdır" sözleriyle tepki verdi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'e yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Wang resmi haber ajansına verdiği röportajda, Pompeo'nun ABD'deki eski yönetimlerin Çin ile diyalog öngören politikalarının başarısızlığa uğradığı eleştirisiyle ilgili olarak, ‘‘Bu iddia, Soğuk Savaş zihniyetinin tekrarıdır'' ifadesini kullandı. Pompeo'nun iddiasıyla Çin-ABD ilişkilerinde elde edilen başarıları hiçe sayıldığı gibi, tarihi sürecin inkar edildiği ve iki ülke halklarına saygısızlık edildiğini dile getiren Wang, 40 yıldan fazla süre içinde iki ülkeden farklı nesillerin, ilişkileri geliştirmek için birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Wang, bunun neticesi olarak, ikili ilişkilerin geniş işbirliği alanları ve kapsamlı müşterek çıkarlarla dünya üzerindeki en derin şekilde iç içe geçmiş ilişkiler haline geldiğini ifade etti. İki taraf için birbirini değiştirmenin ne gerekli ne de mümkün olduğunu vurgulayan Çinli bakan, "Bunun yerine, diğer tarafın halkı tarafından bağımsız şekilde yapılmış seçimlere saygı göstermeliyiz'' dedi.

Çin'in halkın arzusu doğrultusunda kalkınma ve ilerleme yolunu takip etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Wang, "Bu süreci bozmaya çalışanlar başarısızlığa uğrayacak” diye konuştu. Wang Yi, ABD'nin Çin'in Houston'daki Başkonsolosluğu'nu kapatmasıyla ilgili olarak da Washington'un bir 'diplomasi savaşı' başlatmasının ABD'nin yaşadığı öz güven sıkıntısını gösterdiğini söyledi.

Wang, ABD'nin girişimi karşısında Çin'in gerekli karşılığı vereceğini ifade etti.

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