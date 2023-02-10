Çin'den Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile görüşen Bakan Yardımcısı Dıng, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin de Türkiye'ye ulaştığını aktaran Dıng, "Umarız onların da katılımıyla Çin'den gönderilen ekipler, zaman kaybetmeden daha fazla Türk vatandaşını kurtarabilir." dedi.

Dıng, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler için Büyükelçilikte açılan taziye defterine şunları kaydetti:

"Türkiye'deki depremlerde hayatı kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Türk halkının felaketin üstesinden geleceğine ve yurtlarını en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıyoruz."