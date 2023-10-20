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Şi: Yeni Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı
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20 Ekim 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 09:15:00

Çin Devlet Başkanı Şi: Yeni Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı

Kaynak: AA

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in Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS topluluğu ülkeleri öncülüğünde kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB), uluslararası finansal sistemi daha adil ve eşitlikçi kılmak için çalışması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için Pekin'i ziyaret eden NDB Başkanı, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldi.

Dünyada risklerin ve krizlerin iç içe geçtiği dönemde uluslararası finansal sistemin yükselen gücü olan NDB'ye önemli rol düştüğünü vurgulayan Şi, "NDB, 21. yüzyılın yeni tür çok taraflı kalkınma kurumu haline gelerek, uluslararası finansal sistemi daha adil ve eşitlikçi kılmak için çalışmalı, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve sesini artırmalı." ifadelerini kullandı.

Şi, 2014'te Rousseff'in Brezilya Devlet Başkanlığı görevini yürütürken NDB'nin kuruluşuna birlikte tanıklık ettiklerini hatırlatarak, bankanın Kuşak ve Yol Girişimi ve Küresel Kalkınma Girişimi'ne katılımından, Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasına ve daha fazla gelişmekte olan ülkenin modernleşmeyi hayata geçirmesine katkılarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rousseff de mevcut uluslararası koşullarda tüm ülkelerin ortak problemlere yanıt vermek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirterek, altyapıyı ve bağlantılığı güçlendirmenin gelişmekte olan ülkelerin ortak kalkınması için kilit önemde olduğunu vurguladı.

150'den fazla ülkeyi bir araya getiren Kuşak ve Yol Girişimi'nin insanlık tarihinde benzeri görülmemiş birliktelik yarattığını ifade eden Rousseff, NDB'nin Kuşak ve Yol Girişimi ile aynı amaç ve idealleri paylaştığını, bu çerçevedeki aktif işbirliğine katılmaya, çok kutuplu dünyaya ve uluslararası finans sisteminin reformuna katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Merkezi Çin'in Şanghay şehrinde bulunan NDB, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.

Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ve Honduras ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.

Etiketler : çin yeni kalkınma bankası şi cinping finans
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