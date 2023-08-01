VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilişkin gözaltı sayısı 9 oldu
İki ilde düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
"Ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz"
2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın betonu "standart dışı" çıktı
İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanlarından 1 günlük iş bırakma eylemi
01 Ağustos 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 07:38:00

Çin Devlet Başkanı: Pakistan'ın yanındayız

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası ortam ne şekilde değişirse değişsin daima Pakistan'ın yanında yer alacaklarını bildirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın katılımıyla Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) 10'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi, gönderdiği tebrik mesajında, ikili ilişkilerin genişlemeye ve derinleşmeye devam edeceğini belirterek, uluslararası ortam ne şekilde değişirse değişsin daima Pakistan'ın yanında yer alacaklarını ifade etti.

Şi, CPEC'in, Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir öncü projesi olduğunu dile getirerek, 2013'te başlamasından bu yana Çin ve Pakistan'ın CPEC'i ilerlettiğini vurguladı.

CPEC'in, Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdığına, bölgesel bağlantı ve entegrasyon için iyi bir temel oluşturduğuna dikkati çeken Şi, bu projenin iki ülke arasındaki dostluğun canlı bir kanıtı olduğunu kaydetti.

İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRME VURGUSU

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, CPEC'in 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen kutlama töreninde konuşan Şerif ve Hı, CPEC'in, Pakistan'ın altyapı sorunlarını ve enerji sıkıntısını gidererek ülkenin ekonomik manzarasını dönüştürdüğüne işaret etti.

CPEC'in kayda değer başarılarından duydukları memnuniyeti dile getiren Şerif ve Hı, son 10 yılda elde edilen başarıların üzerine yenilerini ekleme ve işbirliklerini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

CPEC PROJESİ

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Etiketler : Çin Devlet Başkanı CPEC projesi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX