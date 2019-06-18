Çin’de şiddetli deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Yerel medya, depremin yerel saat ile 22.55’te meydana geldiğini; çok sayıda insanın depremde hasar alan yerleşim yerlerinde yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Acil Durum Yönetimi Bakanlığının, deprem bölgesine 5 bin çadır, 10 bin katlanabilir yatak ve 20 bin battaniye gönderdiği; Çin Kızılhaç Topluluğunun ise çok sayıda personelini Siçuan eyaletine sevk ettiği belirtildi.
(DHA)
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