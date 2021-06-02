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02 Haziran 2021 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 18:23:00

Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin resmi haber ajansı c'da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.

"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Etiketler : Çin uluslararası iletişimi Çin Devlet Başkanı
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