Çin'i çileden çıkartacak hamle!

ABD'den İngiltere ve Avustralya ile imzaladığı AUKUS anlaşmasından sonra Çin'e karşı flaş bir hamle daha geldi. Üst düzey bir savunma yetkilisi, Pentagon'un ABD ordusunu Çin'e karşı daha iyi hazırlamak için Guam ve Avustralya'da Askeri Üs kurulacağını ve var olan tesislerde iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

ASKERİ ÜSLER ÇİN'E ODAKLANACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın Guam ve Avustralya'daki askeri tesislerinin ülkenin önde gelen savunma rakibi olarak Çin'e odaklanacağının altını çizdi.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Alınan karar, Biden yönetimi tarafından bu yılın başlarında başlatılan "küresel duruş incelemesinin" peşinden geldi. Mart ayında başlayan inceleme şimdiye kadar sır gibi saklanıyordu ancak yetkililer bulgular hakkında küçük ayrıntılar vermeye başladı.

BIDEN ONAYLADI, İŞTE ÖNCELİKLİ BÖLGE

Pazartesi günkü bir brifingde, 'Biden, Bakan Austin'in küresel duruş incelemesinden elde ettiği bulguları ve önerileri onayladı' denildi. Pentagon'un üst düzey politika yetkilisi Mara Karlin, incelemenin sonucunda ABD ordusu için öncelikli bölgenin 'Hint-Pasifik' olduğunu doğruladı.

İĞNEYİ BİRAZ HAREKET ETTİRİYORUZ

Karlin, Guam, Kuzey Mariana Adaları ve Avustralya'daki yakıt ve mühimmat depolama tesislerinde iyileştirmeler yapılacağını belirtip "Avustralya'da yeni rotasyonel savaş ve bombardıman uçakları konuşlandırmaları, kara kuvvetleri eğitimi ve artan lojistik işbirliği göreceksiniz" dedi.

Karlin, incelemenin Pasifik bölgesindeki ABD varlığında daha fazla artış öngörüp öngörmediği sorusuna "İğneyi biraz hareket ettiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda iğnenin daha fazla hareket ettiğini göreceksiniz" şeklinde cevap verdi.

ÇİN'DEN CEVAP GELDİ:ABD HAYALİ DÜŞMAN YARATIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptığı incelmeye yanıt vererek, Pentagon'u "hayali bir düşman yaratmak" ve "Çin'i kuşatmak ve kontrol altına almak için hiçbir çabadan kaçınmamakla" suçladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian "ABD'nin askeri harcamalarını artırmak ve askeri gücünü genişletmek için bahane olarak 'Çin teorisini' kullanmasına kesinlikle karşıyız." dedi.