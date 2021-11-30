VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan TRT ortak yayınına katılacak
İsrail istihbaratında "Omicron" alarmı
Çin'i çileden çıkartacak hamle!
Macron'un telefonlarını bile açmadı
İzmir açıklarında bir deprem daha
İşkence edilen bebeğin annesi ilk kez konuştu!
DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları tamamladık
MSB'den F-35 açıklaması: Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
396 yıllık İngiliz egemenliği son buldu
Bakan Varank duyurdu: Türk Antarktik Bilim Üssü'nde çalışmaları tamamladık
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda şehit var
Darbeci Hafter kazansın diye kirli plan!
Bahçeli'den son dakika enflasyon açıklaması
ABD'nin hedefinde Türkiye mi var?
Yapılandırma için SGK'dan açıklama: Bugün son!
Salgına rağmen güçlü büyüme sürüyor
Reyting kurbanı misafir
Köy okullarına mutluluk taşıyorlar
WhatsApp'tan sürpriz özellik
Parasız çocukların bisikletçi annesi
Denizsiz kentte uygulamalı balıkçılık dersi
30 Kasım 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 17:00:00

Çin çileden çıktı: ABD hayali düşman yaratıyor!

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Pentagon'da üst düzey yetkililer ABD'nin Guam ve Avustralya'da askeri üsler kuracağı iddialarını doğruladı. ABD'ye sert tepki gösteren Pekin yönetimi Pentagon'u, "Çin'i kuşatmak ve kontrol altına almak için hiçbir çabadan kaçınmamakla" suçladı

ABD'den İngiltere ve Avustralya ile imzaladığı AUKUS anlaşmasından sonra Çin'e karşı flaş bir hamle daha geldi. Üst düzey bir savunma yetkilisi, Pentagon'un ABD ordusunu Çin'e karşı daha iyi hazırlamak için Guam ve Avustralya'da Askeri Üs kurulacağını ve var olan tesislerde iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

ASKERİ ÜSLER ÇİN'E ODAKLANACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın Guam ve Avustralya'daki askeri tesislerinin ülkenin önde gelen savunma rakibi olarak Çin'e odaklanacağının altını çizdi.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Alınan karar, Biden yönetimi tarafından bu yılın başlarında başlatılan "küresel duruş incelemesinin" peşinden geldi. Mart ayında başlayan inceleme şimdiye kadar sır gibi saklanıyordu ancak yetkililer bulgular hakkında küçük ayrıntılar vermeye başladı.

BIDEN ONAYLADI, İŞTE ÖNCELİKLİ BÖLGE

Pazartesi günkü bir brifingde, 'Biden, Bakan Austin'in küresel duruş incelemesinden elde ettiği bulguları ve önerileri onayladı' denildi. Pentagon'un üst düzey politika yetkilisi Mara Karlin, incelemenin sonucunda ABD ordusu için öncelikli bölgenin 'Hint-Pasifik' olduğunu doğruladı.

İĞNEYİ BİRAZ HAREKET ETTİRİYORUZ

Karlin, Guam, Kuzey Mariana Adaları ve Avustralya'daki yakıt ve mühimmat depolama tesislerinde iyileştirmeler yapılacağını belirtip "Avustralya'da yeni rotasyonel savaş ve bombardıman uçakları konuşlandırmaları, kara kuvvetleri eğitimi ve artan lojistik işbirliği göreceksiniz" dedi.

Karlin, incelemenin Pasifik bölgesindeki ABD varlığında daha fazla artış öngörüp öngörmediği sorusuna "İğneyi biraz hareket ettiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda iğnenin daha fazla hareket ettiğini göreceksiniz" şeklinde cevap verdi.

ÇİN'DEN CEVAP GELDİ:ABD HAYALİ DÜŞMAN YARATIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptığı incelmeye yanıt vererek, Pentagon'u "hayali bir düşman yaratmak" ve "Çin'i kuşatmak ve kontrol altına almak için hiçbir çabadan kaçınmamakla" suçladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian "ABD'nin askeri harcamalarını artırmak ve askeri gücünü genişletmek için bahane olarak 'Çin teorisini' kullanmasına kesinlikle karşıyız." dedi.

Etiketler : ABD ÇİN Pentagon
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Temizlikte iddialıyım

Temizlikte iddialıyım
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
Tatil molası

Tatil molası
"Bütün mal varlığım feda olsun"

"Bütün mal varlığım feda olsun"
Hayranlarına Sezen Aksu sürprizi

Hayranlarına Sezen Aksu sürprizi
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER