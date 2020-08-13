Çin, Brezilya'dan ithal ettiği dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit etti

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Yetkililer, Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde koronavirüs kontrolleri yaptıklarını belirtti. Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya’dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs olduğunu açıkladı. Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.