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04 Mayıs 2023 Perşembe 20:44:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 20:44:00

Çin basınından TCG Anadolu'ya mercek: Türk donanmasının gücü artıyor

Kaynak: TRT Haber

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TCG Anadolu dünyanın gündeminde. Türkiye'nin amiral gemisi Çin basınında da yer buldu. Caixin dergisinde yayımlanan makalede, "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

TCG Anadolu'ya ilgi artarak sürüyor.

Türk Donanması'nın envanterine giren gemi, bu kez Çin basınının gündeminde.

Çin'de yayınlanan Caixin dergisi TCG Anadolu gemisini bir makaleyle mercek altına aldı.

"Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme" başlıklı makalede, Mavi Vatan doktrini uyarınca Türkiye'nin, son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı.

Makalede, "Türkiye, dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

Geminin yüzde 70'inin bağımsız olarak, hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği aktarıldı.

Makalede, Başkan Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı.

Savunma sanayiine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi.

Çin'de yayınlanan dergi, AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme de dikkat çekti..

Denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı vurgulandı.

Etiketler : Çin Başkan Erdoğan TCG Anadolu Çin basını
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