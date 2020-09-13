  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, ABD'ye ateş püskürdü! Dünya barışının yok edicisi
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişi koronavirüse yakalandı
71 ildeki baz istasyonları yerli ve milli teknoloji ile hizmet veriyor
Yunan'dan ağır tahrik! Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'e gidiyor
Galatasaray'dan transfer sürprizi! Wilshere ile anlaştı
Yaz aylarında İstanbul havalimanlarından 7,5 milyon yolcu uçtu
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Suudi Arabistan kapılarını İsrail ajanlarına açtı!
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması
Bakan Akar ve komuta kademesi kritik noktada!
Süper Lig'te Göztepe'den 5 gollü galibiyet
Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır
KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı
Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Yeni doğan bebeğini çöp kovasına attı
Fenerbahçe Jailson'u satıyor
Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs can kayıpları artıyor
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde skandal! Savcı katilin akrabası
KPSS maratonunda son oturum bugün yapılacak
Arap dünyasından Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki! 'Filistin halkına vurulmuş bir bıçak darbesi'
Açıklamayı ABD yaptı! Hafter'den Libya petrolü hamlesi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında vaka sayısı 650 bine yaklaştı
Konyaspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
13 Eylül 2020 Pazar 13:23:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 13:28:00

Çin, ABD'yi dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olmakla suçladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD ve Çin arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor. Çin ABD'nin Çin'i "askeri tehdit" olarak niteleyen raporuna tepki gösterdi. Çin Savunma Bakanlığı, "ABD'yi dünya barışının yok edicisi" olarak nitelendirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’ye, uluslararası düzen ve dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olma suçlamasında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, ABD tarafından Çin’in askeri gelişim ve hedeflerine ilişkin yayımlanan bir rapora yönelik yaptığı açıklamada, "ABD’yi, Çin’in ulusal savunması ve ordu inşasına tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya, yanlış açıklama ve raporları yayınlamayı bırakmaya, ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişimini temin etmek için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin’i "askeri tehdit" olarak niteleyen raporun, Pekin yönetiminin ulusal savunma politikasını ve askeri stratejisini yanlış yorumladığını belirten Vu, Washington yönetiminin yayınladığı bu tür raporların "açık provokatif hareket" olduğunu kaydetti.

Vu, "20 yıldır, ABD’nin yasa dışı şekilde Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelere açtığı savaş ve düzenlediği askeri harekatlar, 800 binden fazla kişinin ölümüne, on milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulunarak, söz konusu sürecin Washington yönetiminin, "bölgesel huzursuzluğun kışkırtıcısı, uluslararası düzenin ihlalcisi, dünya barışının yok edicisi" olduğunu kanıtladığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından önceki haftalarda yayımlanan raporda, Çin’in Tayvan’a yönelik stratejisine, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile donanma inşasına, seyir ve balistik füze kapasitesine yönelik değerlendirmelere yer verilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER