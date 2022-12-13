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13 Aralık 2022 Salı 14:50:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:50:00

Çin, ABD'nin çip ihracatını kontrol girişimine karşı Güney Kore'yi birlikte hareket etmeye çağırdı

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile yaptığı görüşmede, ABD'nin çip ihracatının kontrolüne yönelik düzenlemesine birlikte karşı çıkma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada göre, Bakan Vang, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Pekin'in sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası serbest ticaretin sürdürülmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Washington'ın son dönemde Çip ve Bilim Yasası ve ihracat kontrolleri ile kendi çıkarları için yaptığı düzenlemelerin çip sektöründe Çin ve Güney Kore'nin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini savunan Vang, "Tüm ülkeler bu modası geçmiş küreselleşme karşıtı zihniyete ve tek taraflı kabadayılığa karşı çıkıp direnç göstermeli ve gerçek çok taraflılığı koruyarak devam ettirmeli." dedi.

ABD, ağustosta onaylanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası ile ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek, ülkede üretim tesisi kuracak şirketlere mali destek ve vergi indirimi sağlayacağını duyurmuştu.

Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, Çin'deki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesinin, Pekin'in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ettiği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı da ekim başında Çinli çip üreticilerinin ihracat kontrol listesine alınmasını, Amerikan şirketlerine Çin'e çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın ihracatı için lisans şartı getirilmesini öngören kısıtlamaları duyurmuştu.

GÜNEY KORE, ÇİN'E YÖNELİK KISITLAMALARDAN EN FAZLA ETKİLENEBİLECEK ÜLKE

Güney Kore, ABD'nin çip sektöründe Çin'e yönelik kısıtlamalardan en fazla zarar görebilecek ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Küresel çip satışlarında yüzde 21, çip imalatında ise yüzde 17'lik payla piyasanın en önemli aktörlerinden biri olan Güney Kore, 2021'de ürettiği hafıza çiplerinin yaklaşık yüzde 60'ını Çin'e ve Hong Kong'a sattı.

Ayrıca Güney Kore'nin en büyük üreticileri Samsung ve SK Hynix, üretimlerinin büyük bölümünü Çin'de yapıyor. Samsung'un Çin'in Şian kentinde hafıza çipleri üreten bir fabrikası, SK Hynix'in ise Vuşi, Çongçing ve Dalian kentlerinde dökümhaneleri bulunuyor.

ABD'de de yatırımları bulunan Güney Koreli şirketler, "Çip ve Bilim Yasası" kapsamındaki teşviklerden faydalanma yolunu seçerse, yasanın öngördüğü kısıtlayıcı şart gereği, Çin'deki üretim tesislerini geliştiremeyecek.

Etiketler : güney kore çin abd çip ihracat
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