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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:30:00

Çin 3 ayda ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kurdu

Kaynak: AA

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Çin'de 3 ay içinde ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G hücre iletişim altyapısını destekleyen baz istasyonunun kurulduğu ve ülkedeki baz istasyonlarının sayısının haziran sonunda 2,9 milyona ulaştığı bildirildi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde baz istasyonlarında artış olduğu belirtildi.

Sadece 3 ayda 600 bini aşkın yeni 5G baz istasyonu kurulan Çin'de hedeflenen sayıya planlanandan 6 ay önce ulaşıldığı aktarılan açıklamada, haziran sonunda ülke genelindeki baz istasyonu sayısının 2 milyon 937 bine çıktığı kaydedildi.

Çin, 5G yarışında ABD'yi geride bıraktı

Yayımlanan verilerde Çin'in "5G bağlantı yarışında" ABD'yi geride bıraktığı da görülüyor.

ABD'de 2019-2021 döneminde yaklaşık 100 bin 5G baz istasyonu kurulurken, Çin'de kurulan 5G baz istasyonu sayısının 600 bini bulmasının yalnızca 3 ay sürdüğü dikkati çekiyor.

Bakanlık, martta yıl sonuna kadar 2,9 milyon 5G baz istasyonu kurmayı planladığını açıklamıştı.

Etiketler : çin abd baz istasyonu
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