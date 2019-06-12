12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
CIA muhbiriymiş
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında, 13 Şubat 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için muhbirlik yaptığı öne sürüldü.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, üvey ağabey Kim'in Malezya seyahatinin, buradaki bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi. İddialara ilişkin CIA yetkilileri açıklamada bulunmadı.
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