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15 Ekim 2021 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 00:34:00

Cezayir'in Fas sınırında mayın patladı: 1 asker öldü

Kaynak: AA

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Cezayir'in Fas sınırında mayının infilak etmesi sonucu bir askerin öldüğü, ikisinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir sınır muhafız devriyesinin ülkenin batı sınırı (Fas sınırı) yakınındaki bölgede keşif yaptığı sırada bir mayının patladığı belirtildi.

"Korkak bir saldırı" olduğu belirtilen olayda bir askerin öldüğü, ikisinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

"KORKAKÇA BİR TERÖR SALDIRISINA MARUZ KALDI"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "korkakça bir terör saldırısına maruz kaldığını" belirttiği asker için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Her iki açıklamada da olayın arkasındaki isimlere ilişkin bilgi verilmedi.

24 AĞUSTOS'TA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ TAMAMEN KESME KARARI ALINMIŞTI

Cezayirli yetkililer, genellikle Fas sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplardan şikayet ediyor.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Etiketler : Cezayir Fas sınırı infilak Cezayir Savunma Bakanlığı
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