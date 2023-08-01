Cezayir'den Nijer'e "askeri müdahale" uyarısı

Cezayir resmi ajansı APS'ye göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Nijer'de anayasal düzene geri dönme ve hukuk devletinin gerekliliklerine saygı gösterme konusundaki derin taahhüdünü yineliyor. Bu bağlamda, Cezayir hükümeti, Nijer Cumhuriyeti'nin meşru cumhurbaşkanı olarak Sayın Muhammed Bazum'a verdiği desteği yeniden teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, bu anayasal düzene dönüşün Nijer'de ve bir bütün olarak bölgede güvensizlikle istikrarsızlığın tırmanmasını önleyecek, bölge halklarını daha fazla sıkıntı ve trajediden koruyacak barışçıl yollarla sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.



Dış müdahale niyetlerinin giderek güçlendiği uyarısına yer verilen açıklamada, böyle bir müdahalenin Nijer'deki mevcut krizi daha da tırmandıracağı ve durumu daha da kötüye sevk edeceği kaydedildi.



Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan 26 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Nijer'de gerçekleştirilen darbe girişimini "endişeyle" takip ettiği ve "şiddetle" kınadığı belirtilmişti.



Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'a desteğini aktarması talebinde bulunmuştu.



NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.



Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.



Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.