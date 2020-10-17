  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
Kurtulmuş: Bilinen ya da görünen rezervlerden çok daha güçlüsünü çıkartacağız
Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Ermenistan'ın kalleş saldırısından en acı kare! Anne kız aynı tabutta...
Selçuk Bayraktar'dan haydut Ermenistan'a sert tepki: Savaşın bile bir ahlakı vardır!
Bakan Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri
Karadeniz seferine çıkan Kanuni sondaj gemisi Çanakkale'de
Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi
BAE adına Türkiye'de bilgi toplayan ajan MİT tarafından kıskıvrak yakalandı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Esayan'ın vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a taziye m...
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: 1 ölü
MSB'den Fatih sondaj gemisi paylaşımı: Milletimizin gözü aydın olsun
Başkan Erdoğan: 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi
Filistinlilerden işgalci İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine protesto
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 30 bini geçti
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur başlıyor
17 Ekim 2020 Cumartesi 18:29:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 18:29:00

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Fransa'nın Afrika ülkelerinde yaptıklarının işgal döneminde yaptıklarından daha kötü olduğunu söyledi.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Barış Toplumu Hareketi'nin başkent Cezayir'deki genel merkezinde düzenlenen toplantısında, Fransa'nın Afrika'ya yönelik politikasını eleştirerek, "Fransa'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasından sonra yaptıkları, işgal dönemindekilerden beter." dedi.

Afrika ülkelerindeki kötü yaşam koşullarına işaret eden Mukri, "Afrika ülkelerine, halkın yoksulluğuna ve zenginliğinin nasıl sömürüldüğüne bakarsanız, bugününün ve geleceğinin talan edildiğini görürsünüz." diye konuştu.

Mali ve Nijer'e yaptığı ziyareti anlatan Mukri, "Yoksulluğun ve muhtaçlığın ne durumda olduğunu gördüğünüzde afallıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijer'de Fransa'nın nükleer enerji şirketi Areva vasıtasıyla uranyum çıkardığını belirten Mukri, Mali'deki kaotik duruma da Fransa'nın bu ülkedeki nüfuzunu koruma hırsının neden olduğuna dikkati çekti.

Mukri, Afrika ülkelerinde gençlerin çok sayıda entelektüel ve akademisyenin "uyanış" içerisinde olduğunu dile getirerek, "Fransa'nın bölgedeki varlığının tehlike arz ettiğinin ve bölgedeki çıkarlarının farkındalar." şeklinde konuştu.

Fransa'nın "Anayasa referandumu" açıklamasına tepki

Mukri, Fransa'nın Cezayir'e yaklaşımını da eleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Anayasa referandumuna destek açıklamasını "Fransız vesayetinin devamı" olarak nitelendiren Mukri, "Cezayir'de siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda kendisini gösteren Fransız vesayetinin devam etmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cezayir Meclisi, Anayasa değişikliği referandumunun Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılmasını onaylamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER