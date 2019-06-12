Cezayir'de rejim yanlısı sendika başkanına karşı gösteriler devam ediyor

Başkent Cezayir'deki UGTA'nın genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said'i protesto etti.

UGTA Genel Sekreteri karşıtı slogan atan ve pankartlar taşıyan göstericiler, işçilerin hesabından büyük miktarda para çalmak, Buteflika döneminde işçilerin haklarını müdafaa etmemekle suçladığı Sidi Said'in hala görevine devam etmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, "Buteflika'nın müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin yanı sıra Sidi Said'in de görevi bırakmasını istedi.

CEZAYİR'İN REJİM YANLISI EN BÜYÜK SENDİKASI

Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.

Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.

Uzun süredir Cezayir sokaklarını dolduran kalabalık halk hareketi, Buteflika rejiminin sembol isimlerinden geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin de gitmesini isterken, seçimleri düzenleyecek bağımsız bir mekanizmanın kurulması talebinde ısrar ediyor.

(AA)