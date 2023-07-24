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Cezayir'de orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:05:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:05:00

Cezayir'de orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

Kaynak: AA

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Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 11 kentte meydana gelen orman yangınlarında 9 sivilin daha hayatını kaybettiği, böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulandı.

Cezayir'in kuzey kentlerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bugün yapılan açıklamalarda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 10'u asker olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği, 25'i asker 51 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.

Ülke yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.

Etiketler : orman yangınları hayatını kaybedenler İçişleri Bakanlığı cezayir
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