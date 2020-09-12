Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti

Cezayir Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nin ardından üst kanat Millet Meclisi'nde oylamaya sunulan taslak, oturuma katılan 128 milletvekilinden 127'sinin evet oyunu aldı, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Başbakan Abdulaziz Cerrad, Meclis'teki oturumda yaptığı konuşmada, Anayasa değişiklik taslağına destek veren milletvekillerine Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve hükümete teşekkürlerini iletti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 24 Ağustos'ta, Anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

YENİ ANAYASA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER İÇERİYOR

Hazırlanan yeni Anayasa taslağı önemli değişiklikler içeriyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda iki dönemden fazla aday olma imkanını ortadan kaldıran değişiklik, taslağın en önemli maddeleri arasında öne çıkıyor.

Yeni taslağa göre Cezayir'de Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurmak için görev verdiği başbakanın, meclisin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor. Önceki Anayasa'ya göre, cumhurbaşkanı, Meclis'teki en büyük partiyi dikkate almadan dışarıdan bir ismi başbakan olarak tayin etme hakkına sahipti.

İlk taslakta cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması, istifa etmesi veya ölüm durumlarında, cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı oluşturulmuştu. Ancak bu madde hükümetin onayladığı taslak metninden çıkarıldı.

ORDU VE YARGIDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

v taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkanı tanınıyor.

Cezayir askerinin ülke dışına çıkabilmesi için ise parlamentonun üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Cezayir'de cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Yüksek Yargı Konseyindeki adalet bakanının koltuğu kaldırıldı. Cezayir yönetimi bu sayede yargı bağımsızlığını artırmayı amaçladığını açıkladı.

Yeni Anayasa taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkanı tanınıyor.