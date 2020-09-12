  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Başkan Erdoğan bir çocuğun 'Tayyip Dede' seslenişine kayıtsız kalmadı
İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi
Galatasaray sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı
Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak
Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı
ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun
Yunanistan'ı korku sardı: Fransa'dan savaş uçağı satın alacaklar
Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu açıkladı
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi
Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti
İlter Turan: 11 Eylül saldırıları dünya genelinde İslamofobinin yükselişine neden oldu
Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi
Yunanistan'ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya'da iktidarı ikiye böldü
Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Macron'a tepki: Senin süren az kaldı, gidicisin
Fatih Karagümrük sahasında kazandı
Karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu
12 Eylül 2020 Cumartesi 21:19:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 21:19:00

Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir Parlamentosu'nun üst kanadı Millet Meclisi, ülkedeki yönetim, yargı ve güvenlik alanlarında önemli değişiklikler içeren Anayasa değişiklik taslağını onayladı.

Cezayir Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nin ardından üst kanat Millet Meclisi'nde oylamaya sunulan taslak, oturuma katılan 128 milletvekilinden 127'sinin evet oyunu aldı, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Başbakan Abdulaziz Cerrad, Meclis'teki oturumda yaptığı konuşmada, Anayasa değişiklik taslağına destek veren milletvekillerine Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve hükümete teşekkürlerini iletti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 24 Ağustos'ta, Anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

YENİ ANAYASA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER İÇERİYOR

Hazırlanan yeni Anayasa taslağı önemli değişiklikler içeriyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda iki dönemden fazla aday olma imkanını ortadan kaldıran değişiklik, taslağın en önemli maddeleri arasında öne çıkıyor.

Yeni taslağa göre Cezayir'de Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurmak için görev verdiği başbakanın, meclisin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor. Önceki Anayasa'ya göre, cumhurbaşkanı, Meclis'teki en büyük partiyi dikkate almadan dışarıdan bir ismi başbakan olarak tayin etme hakkına sahipti.

İlk taslakta cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması, istifa etmesi veya ölüm durumlarında, cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı oluşturulmuştu. Ancak bu madde hükümetin onayladığı taslak metninden çıkarıldı.

ORDU VE YARGIDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

v taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkanı tanınıyor.

Cezayir askerinin ülke dışına çıkabilmesi için ise parlamentonun üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Cezayir'de cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Yüksek Yargı Konseyindeki adalet bakanının koltuğu kaldırıldı. Cezayir yönetimi bu sayede yargı bağımsızlığını artırmayı amaçladığını açıkladı.

Yeni Anayasa taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkanı tanınıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER