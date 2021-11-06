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06 Kasım 2021 Cumartesi 23:03:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 23:08:00

Cezayir ordusu: Macron, gerçek ile yanılsamayı birbirinden ayırt edemiyor

Kaynak: AA

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Cezayir ordusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "artık gerçek ile yanılsama, doğru ile yalan arasında ayrım yapamadığını" belirtti.

Ordunun yayın organı olan "Cezayir Ordusu" dergisinde, Macron'un 1830'daki işgalden önce bir Cezayir ulusunun olmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, siyasetinin başarısızlığını ve ülkesinin tarihindeki aksaklıkları karıştırıyor, artık gerçek ile yanılsamayı, doğru ile yanlışı, bilgi ile cehaleti birbirinden ayırt edemiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cezayir'e düşman olanlara diyoruz ki, eğer ülkemizdeki korkunç sömürgeci geçmişinizden kurtulamıyorsanız, bu hastalığın ilacı özür dilemek veya en azından susmaktır. Çünkü eğer yalan ve cahilce sözler dışında bir şey söylemeyeceksek tarihi çarpıtmaktansa biraz susmak daha iyidir."

Fransa'nın Cezayir'de planlarının tutmadığı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun, Fransız generallerin ve mareşallerin kibirlerini ayaklar altına alarak onları ülkeden kovduğu vurgulanan açıklamada "Hepsi kağıttan memur olmadılar mı?" sorusuna yer verildi.

"Macron neden gerçekleri atlayıp, ülkesi, Cezayir'i sömürgeleştirmeden önce bir Cezayir ulusu olup olmadığını sorgulayacak kadar ileri gidiyor?" ifadelerine yer verilen açıklamada, Macron'un kamuoyuna verdiği sözleri yerine getiremediği ve bu açıklamalarla seçmenlerin duygularına yönelmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Birçok analist, Macron'un, açıklamalarının nereye varacağını hesaplayamadığı tahmininde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Etiketler : cezayir ordusu fransa macron
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