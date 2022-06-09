Ticari ilişkiler donduruldu

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09 Haziran 2022 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 14:03:00

Cezayir duyurdu: İspanya ile ticari ilişkileri dondurduk

Kaynak: AA

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Cezayir, Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile 20 yıllık geçmişi olan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasının "ivedilikle askıya alınması" kararıyla bağlantılı olarak bu ülkeyle olan dış ticaretini de dondurduğunu duyurdu.

Cezayir, Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile 20 yıllık geçmişi olan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasının "ivedilikle askıya alınması" kararıyla bağlantılı olarak bu ülkeyle olan dış ticaretini de dondurduğunu duyurdu.

Cezayir Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının askıya alınmasından sonra, ürün ve hizmetlerin dış ticaret işlemlerinin İspanya'dan ve İspanya'ya doğrudan borçlandırılmasının 9 Haziran Perşembe gününden itibaren dondurulması talep ediliyor." ifadesi yer aldı.

Cezayir'deki bankacılık kurulu da üyelerinden, İspanya ile dış ticarette alınan kararın "katı bir şekilde uygulanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını" istedi.

İspanya ile Cezayir arasındaki ikili ticaret hacmi, salgından dolayı bir düşüş yaşasa da 2021'de 3 milyar 348 milyon avro (2 milyar 237 milyon avro ithalat, 1 milyar 111 milyon avro ihracat) olarak açıklanmıştı.

İspanya'nın doğal gazda en büyük tedarikçilerinden biri Cezayir olurken, ikili ticari ilişkilerin dondurulmasının doğal gazı içerip içermeyeceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

İspanya hükümeti son iki gündür yaptığı açıklamalarda, "dost ve komşu ülke Cezayir ile yaşanan sorunların diyalog ile aşılabileceğini, doğal gaz anlaşmasının işleyeceğine dair Cezayir en üst makamlarından garanti alındığını" belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca dün yayımlanan mesajda, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin, Batı Sahra'da Fas tezini savunan "haksız politika değişikliğinden" dolayı, 8 Ekim 2002'de İspanya ile imzalanan iş birliği, iyi komşuluk ve dostluk anlaşmasının ivedilikle askıya alındığı duyurulmuş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"İspanya makamları, İspanya Krallığı üzerinde bölgesel bir idari gücün yükü gibi gördükleri Batı Sahra'da benimsedikleri konumu haklı çıkarmak için, yasal, ahlaki ve siyasi yükümlülüklerini ihlal eden, bir kampanya başlattı. İspanya hükümetinin bu tutumu, yönetim gücü olarak statüsünün dayattığı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve bölgedeki durumun kötüleşmesine doğrudan katkıda bulunuyor."

İSPANYA-CEZAYİR İLİŞKİLERİNE ETKİ EDEN BATI SAHRA SORUNU

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunundan dolayı yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

Sanchez, 8 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Etiketler : Cezayir doğal gaz anlaşması İspanya Krallığı
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