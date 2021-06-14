Cezayir, France 24 kanalının akreditasyonunu iptal etti!

Cezayir resmi televizyon kanalına konuşan Bilhiymer, kararın ülkeye ve kurumlarına karşı açıkça ve tekrar eden düşmanlık sebebiyle alındığını söyledi.

Fransız televizyon kanalı France 24'ün editöryel çalışmalarında Cezayir'e karşı açıkça bir düşmanlık içinde olduğunu belirten Bilhiymer, kanalın akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Cezayir Hükümet Sözcülüğü görevini de yürüten Bakan Bilhiymer, kararın gerekçesini "France 24 kanalının mesleki ahlak kurallarına saygısızlığı, medyada dezenformasyon ve manipülasyonlarda bulunmasının yanı sıra, Cezayir'e karşı kesinleşmiş bir düşmanlık içinde olması" olarak açıkladı.

Cezayir Enformasyon Bakanlığı, geçen Mart'ta France 24 kanalının, Cezayir'deki yürüyüşlerin haberleştirilmesi konusunda açık bir tarafgirlik içinde olması sebebiyle "son kez uyarıldığına" ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

Bilhiymer, son aylarda yaptığı bir dizi açıklamada da, Fransız medyasının ülkesine karşı düşmanlık yaptığı ve içişlerine müdahalede bulunduğuna dikkati çekmişti.