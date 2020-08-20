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20 Ağustos 2020 Perşembe 20:20:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 20:20:00

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Sömürgecilik suçları Fransa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürgecilik döneminde işlediği insanlığa karşı suçlarla gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

Cezayir haber ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Milli Mücahit Günü dolayısıyla halka hitaben mesaj yayımladı.

Tebbun, mesajında, "Fransa, Cezayir halkına yönelik acımasızca insanlığa karşı suçlar işledi. Sömürgecilik dönemindeki bu suçlar, Fransa'nın 'medeniyet sloganındaki' gerçek yüzünü ortaya çıkardı" ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin, Fransız sömürgeciliğine karşı halk direnişçilerinden 24 liderin naaş kalıntılarının temmuz ayında Paris'ten alındığına işaret eden Tebbun, tüm şehitlerin naaş kalıntılarının vatanlarına getirilmesi için bu süreci sonuna kadar devam ettireceği sözünü verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde, dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının, 19'uncu yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı dönemde öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

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