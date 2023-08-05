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05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:39:00

Cezayir Cumhurbaşkanı, ertelenen Fransa ziyaretinin gündemde olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bu yıl içinde birçok defa ertelenen Fransa ziyaretinin hala gündemde olduğunu söyledi.

Tebbun, medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği yıllık buluşmasında, iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, geçen haziran ayında yapılması planlanan ancak ertelenen Fransa ziyaretinin akıbetiyle ilgili bir soruya, "Fransa Cumhurbaşkanlığından ziyaret programını bekliyoruz. Ziyaret halen gündemde." yanıtını verdi.

GÜNEY KOMŞU NİJER'DEKİ ASKERİ DARBE

Tebbun, Cezayir'in güney komşusu Nijer'de yaşanan askeri darbeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Nijer'e yönelik bir dış askeri müdahale konusundaki çekincesini yineleyen Tebbun, "Cezayir'in söz konusu askeri darbeyi reddettiğini ve anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptığını" hatırlattı.

Tebbun, diplomatik çözümlere işaret ederek, Cezayir'in daima sorunların "en güzel suretle" çözülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Cezayir'in Nijer'deki krizin çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğuna dikkati çeken Tebbun, "Anayasal meşruiyetin geri getirilmesi için çağrıda bulunuyoruz ve eğer Cezayir'den bu konuda yardım istiyorlarsa memnuniyetle karşılarız." şeklinde konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı kısımları yayınlanan Tebbun-medya temsilcileri buluşmasının tamamı yerel saatle 21.00'de devlet televizyonundan yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANI TEBBUN'UN PARİS ZİYARETİ

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tebbun'un mayıs ayında Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

Ancak aktivist Buravi meselesi sonrası iki ülke arasında gerilen ilişkiler nedeniyle bu ziyaret gerçekleştirilmemiş ve daha sonra haziran ayına ertelendiği bildirilmişti.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Tebbun, 17 Haziran itibarıyla sırasıyla Katar, Çin ve Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirmiş ve böylece Paris ziyareti de rafa kaldırılmıştı.

Tebbun'un ziyaretinin duyurulmasıyla birlikte, Fransa ile Cezayir arasında kolonyal geçmiş, göç ve diğer sorunlarla ilgili çeşitli dosyalar nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Bu ziyaret, gerçekleşmesi durumunda Cumhurbaşkanı Tebbun'un göreve geldiği 2019'dan bu yana bir ilk olacak.

Ayrıca Cezayir ile Fransa, art arda yaşanan sarsıntılardan sonra ilişkileri yeniden rayına oturtmak için bu ziyarete umut bağlamış durumda.

Etiketler : cezayir zezayir-fransa paris
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