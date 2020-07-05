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05 Temmuz 2020 Pazar 00:19:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 00:19:00

Cezayir Başbakanı Cerrad: Sayıları 500'ü aşan diğer kafataslarını da geri getireceğiz

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Cezayir Başbakanı Cerrad, Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan Cezayirli direnişçilere ait kafataslarının geri getirileceğini söyledi.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fransa tarafından 170 yıldır alıkonulan Cezayirli direnişçilerin naaş kalıntılarından 24'ünün Cezayir'e getirilmesiyle ilgili, "İnşallah, sayıları 500'ü aşan diğer kafataslarını da geri getireceğiz." dedi.

Cezayir yönetimi, Fransa'daki arşiv belgeleri ile direnişçilerin naaş kalıntılarının geri alınması, Fransa'nın 1960-1966 döneminde Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer deneylerin kurbanlarına tazminat ödenmesi ve 1954-1962 bağımsızlık savaşı sürecinde kaybolan 2 bin 200 kişiyle ilgili olarak Fransa ile 4 yıldır müzakereler yürütüyor.

Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyib Zeytuni, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Fransa'nın ciddiyetsizliği nedeniyle söz konusu müzakerelerin durdurulduğunu ifade etmişti.

PARİS'TEKİ MÜZEDE 18 BİN KAFATASI BULUNUYOR

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19'uncu yüzyılın ortalarında Fransa'nın Cezayir'i sömürge haline getirmeye başladığı dönemde öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü ifade ediyor.

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