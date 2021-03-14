Cerablus ve Bab'a balistik füze saldırısı!

Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerine füze saldırısı
Kaynak: AA
Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.
Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.
Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.
Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.
1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021