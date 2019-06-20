CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." ifadesine yer verildi.

Gerginlik Umman Körfezi'ndeki saldırı nedeniyle daha da arttı

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün İran hava sahasında görev yapan ABD'ye ait bir uçak yoktu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

ABD ve İran arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı.

Zarif ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

CENTCOM da İran DMO'ya ait bir devriye botunun, "Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı" iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

ABD, İran'ı tanker saldırıları öncesinde de bir İHA'yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları reddetmişti. İran DMO ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, nisanda birbirlerini karşılıklı olarak terör örgütü olarak tanımlamıştı.

(AA)