'Cenaze namazını bile kıldırmadılar'

Babasının naaşının olduğu odaya, 5 kardeşi, annesi ve amcasıyla beraber girdiklerini ifade eden oğul Mursi, “Emniyet mensupları, babamın naaşı yıkanırken, aile olarak odada durmamıza, tabutunu taşımamıza ve cenaze namazını kılmamıza izin vermedi” dedi. Abdullah Mursi ayrıca, güvenlik görevlilerinin odadan dışarı çıkmalarının ardından babasının yüzünde tebessüm belirdiğini kaydetti.