24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
'Cenaze namazını bile kıldırmadılar'
Cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle sağlığı bozulan ve 17 Haziran’da mahkeme salonunda vefat eden, Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, darbeci Sisi yönetiminin, babasının cenaze namazına katılmalarına bile izin vermediğini açıkladı.
Babasının naaşının olduğu odaya, 5 kardeşi, annesi ve amcasıyla beraber girdiklerini ifade eden oğul Mursi, “Emniyet mensupları, babamın naaşı yıkanırken, aile olarak odada durmamıza, tabutunu taşımamıza ve cenaze namazını kılmamıza izin vermedi” dedi. Abdullah Mursi ayrıca, güvenlik görevlilerinin odadan dışarı çıkmalarının ardından babasının yüzünde tebessüm belirdiğini kaydetti.
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