Ölüm yıl dönümünde anıldı

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02 Ekim 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 10:07:00

Cemal Kaşıkçı ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Kaynak: AA

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Suudi gazeteci Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında "Freedom First (Önce Özgürlük)" platformu tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılı dolayısıyla ABD Kongresi önünde düzenlenen anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD Başkanı Joe Biden'a cinayetin faillerini cezalandırmak için verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.

Cemal Kaşıkçı'nın kaleme aldığı köşe yazılarından birleştirilerek oluşturulan yaklaşık 3,5 metre eni ve boyundaki portresi de burada sergilendi.

Söz konusu etkinliğe Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu ve Kaşıkçı'nın ABD'deki arkadaşları katıldı.

Cengiz, törende yaptığı konuşmada, "Cemal sadece bir gazeteci değildi. Sadece Suudi halkının ve Arap dünyasının hakları için savaşan biri de değildi." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın Suudi halkının en temel haklarına sahip olması için kalemini kullandığının altını çizen Cengiz, Kaşıkçı'yı harekete geçiren şeyin ise susturulanların sesi olmak olduğunu kaydetti.

BİDEN'A ÇAĞRI

Cengiz, Kaşıkçı katledildiğinde Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğunu ve cinayete rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cezalandırılmadığını, Suudi Arabistan'a silah satışının devam ettiğini anımsatarak, "O dönem başkan adayı olan Biden, Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının adaleti hak ettiğini söyledi. Cemal'in boşuna ölmüş olmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın halkına ve kendisine "insan haklarını savunma" ve "Suudi Arabistan ile ilişkileri değiştirme" sözü verdiğini anımsatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ne zaman harekete geçip sözünüzü yerine getireceksiniz? Ne zaman sözlerinizi eyleme dökeceksiniz? Biden yönetimi verilen sözlere rağmen, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her zamanki kadar sürdürecek mi?"

Cengiz, Biden yönetiminin bu hafta Suudi Arabistan'a heyet göndermesine de tepki göstererek, "Muhammed bin Selman, Cemal'i benden ve tüm dünyadan aldı. Ondan hesap soracak mısınız? Yoksa katillerini ödüllendirecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Öte yandan etkinlikte söz alan konuşmacılar, Cemal Kaşıkçı'nın katilleri için "adalet" çağrısı yaptı.

Etkinliğin sonunda Kaşıkçı anısına tüm katılımcılar mum yaktı.

KAŞIKÇI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'IN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM

Ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi.

Ellerinde Kaşıkçı maskesi taşıyan protestocular, "Cemal için Adalet" yazılı pankart açtı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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