VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği açıklaması: Sonuçları olur
CHP'li İmamoğlu'na İstanbullulardan sert tepki: Bu işi beceremiyorsunuz!
IMF: Çin ekonomisinde büyüme yavaşladı
Cumhuriyetçi Senatör Tuberville'nin bloke kararına ilişkin Biden: Aptalca
Guterres'in Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi
"İthalatımızı azaltma, dengeleme gayreti içindeyiz"
13 Temmuz 2023 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 20:14:00

Celsius Network'ün kurucusu Mashinsky, gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi.

İddianameye göre, Mashinsky'ye menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon'a da 4 ayrı suç yöneltildi.

Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mashinsky ve Celsius'un, kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti.

Celsius ve Mashinsky'ye dava açan diğer kurumlar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) oldu.

Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, dönemin CEO'sunun Celsius'un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar arasında yer aldı.

Celsius, müşteri para çekme işlemlerini dondurduktan sonra geçen yıl temmuzda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Etiketler : Alex Mashinsky Celsius Network dolandırıcılık suçlaması
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Barıştılar

Barıştılar
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX