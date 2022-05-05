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05 Mayıs 2022 Perşembe 00:08:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 00:13:00

Çekya AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımı teklifine şartlı destek verdi

Kaynak: AA

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini ülkesine gerekli geçiş döneminin sağlanması durumunda destekleyeceklerini söyledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik en sert yaptırımları desteklediklerini ama petrol ithalatının Rusya yerine başka bir ülkeden yapabilmesi için ülkesinin 2-3 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesine gerekli geçiş döneminin sağlanması durumunda AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6. yaptırım paketini destekleyeceklerini belirten Fiala, Rusya enerjisine bağımlılıktan kurtulması için Avrupa ülkelerinin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Rusya'ya karşı en sert yaptırımları destekliyoruz, bu tutumumuz değişmeyecek. En başından beri yaptırımların Çek vatandaşlarına Rusya Federasyonu'ndan daha fazla zarar vermemesi gerektiğini de söylüyoruz."

"RUS PETROLÜNÜN YASAKLANMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili dün açıklama yaptı.

"Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak."

Etiketler : Çekya Rus petrolü petrol yaptırımı
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