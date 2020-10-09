  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8630
  • Euro
    9,3010
  • Altın
    487,8440
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi
Ceenbekov: Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız
Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti
Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında
Almanya'da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı
Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği
TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
Hatay'da korkutan yangın! Nedeni belli oldu
Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile 'Dağlık Karabağ' yanıtı
Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı:
ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden 'Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor' mesajı
ABD'den Finlandiya'ya F-35 satışına onay
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz
Başkan Erdoğan 'Genç Sultanlar'a başarı diledi
ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi
09 Ekim 2020 Cuma 23:15:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 23:15:00

Ceenbekov: Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız

Kaynak: AA

ABONE OL

Kırgızistan'da genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede durumu kontrol altına almaya başladı.

Başbakan Kubatbek Boronov'un istifasını kabul eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı ile Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine getirilen Bütün Kırgızistan Partisi üyeleri de bu kurumların personeli tarafından uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ettiği ve yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev ile ülkedeki sosyo-politik durumu istikrara kavuşturmak için gereken önlemleri ele aldığı belirtildi.

"BARIŞI PEKİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamaya göre Ceenbekov, Omuraliyev ile görüşmesinde, Bişkek sakinlerinin güvenliğini ve ülkenin başkentinde asayişi sağlamanın öncelikli işlerinden olduğunu vurguladı.

OHAL kararını imzaladığını kaydeden Ceenbekov, "Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız. Vatandaşlarımız, sorumsuz politikacıların siyasi tutkularının kurbanı olmamalı" ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, anayasal haklarını kullanarak halkın barış içinde yaşamasını ve ülke bütünlüğünü sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini kaydetti.

"BİRLİKTE BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Salı gününden bu yana 6. kez halka hitap eden Ceenbekov, "Kırgızistan tehlikenin eşiğinde. Bu nedenle başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan ettim. Eminim, ülkenin bütün sağlıklı güçleri beni destekleyecektir. Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OHAL kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, OHAL'in Ceenbekov'un imzasıyla yürürlüğe girdiği, meclisin ise 3 gün içinde onay verip vermeme hakkının bulunduğu hatırlatıldı.

Gözler, günlerdir toplanamayan milletvekillerinde

OHAL'in onayı için gözler, parlamento binasının talan edilmesinin ardından güvenlik gerekçesiyle günlerdir toplanamayan milletvekillerine çevrildi.

Bu arada, Geçici Bakanlar Kurulu üyelerinin çalışmalarına devam ettiği belirtilen ülkede, başbakanlık binası, cezaevinden çıkarılan ve başbakan koltuğuna oturtulan Sadır Caparov'un taraftarları ablukasında tutuluyor.

Caparov, devlet kurumlarının kendisinin talimatını yerine getirmediğini, kamu televizyon kanalının muhabir göndermediğini, 3 gündür başbakanlık görevini yerine getirememesi nedeniyle sitem etti.

OLAY

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve taraftarları ile eski milletvekili Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Başbakanlık binasını kontrol eden Caparov ile çeşitli gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER