Çavuşoğlu: Yunanistan, insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Lozan Anlaşması ile ilgili sosyal medya hasabında bir paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor, Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun kıymetli üyelerini Ankara'da ağırladık.



Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor.



Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/973xO1VGVY — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2022

Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor. Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya'daki Türk azınlığının "Türk" kimliğini tanımadığına dikkati çekti.

Yunanistan'ın Türk azınlığa ait okullar, vakıflar, dernekler ve cemaat kuruluşlarının adlarında "Türk" ifadesinin kullanmasına izin vermediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Atina'nın, Türk azınlığın dernekleşme özgürlüğünü de ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yunanistan'ı bu ihlalleri nedeniyle üç kez mahkum ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, Atina yönetiminin yaklaşık 15 yıldır AİHM'in bu kararlarını uygulamadığının altını çizdi.