Çavuşoğlu Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov'u tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u tebrik etti.
#Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bir millet iki devlet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.�������� @AzerbaijanMFA— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 16, 2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Elmar Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.
Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini söylemişti.
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