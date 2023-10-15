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15 Ekim 2023 Pazar 01:09:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 01:09:00

Çatışmalar Suriye'ye sıçradı... Halep Havalimanı'na füze saldırısı

Kaynak: AA

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Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na yine saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35'te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.

İsrail 12 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

Etiketler : suriye havalimanı israil
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