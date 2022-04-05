Çarpıcı iddia: Rus askerleri istifa etmek istiyor

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05 Nisan 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 08:36:00

Ukrayna: Yeterli sağlık hizmeti alamayan Rus askerleri istifa etmeye çalışıyor

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Rusya-Ukrayna savaşı 41. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 41. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

05:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

03:55 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

02:57 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.

Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenski, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi. Zelenski, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.

01:55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

01:32 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

00:28 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu.

00:27 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

00:04 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan İngiltere, Rusya'nın 4 Nisan'da talep ettiği Ukrayna toplantısını kabul etmedi.

23:55 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama karşı kayıtsız kalmayacaklarını ifade ederek, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve Rusya'ya yaptırımların artırılacağını bildirdi.

23:46 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıtları toplamak ve analiz etmek için oluşturulacak çok uluslu bir savcı ekibi desteklediğini açıklarken, "Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.

23:43 New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti.

23:28 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi.

23:16 Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

23:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildirdi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin rus askerleri ukrayna
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