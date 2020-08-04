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04 Ağustos 2020 Salı 13:17:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 13:29:00

Cansuyu Derneği Mali'de yetimlerin yüzlerini güldürdü

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Batı Afrika ülkesi Mali'de yetimhaneleri ve kırsal alandaki yetimleri ziyaret etti, onlara nakdi yardımda bulundu.

Türkiye'den gönderilen yardımlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etleri, Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtan dernek gönüllüleri, daha sonra yine Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı nakdi yardımları yetimlere ulaştırdı.

Yetimhaneleri ve mahalle mahalle gezerek yetimleri evlerinde ziyaret eden ekipler, yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi, onlara nakdi yardımda bulundu, balon ve şeker verdi.

Dernek gönüllüleri daha sonra çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Hasan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den kendilerine bağış yoluyla aktarılan zekat ve sadakaları başkent Bamako'nun kırsal kesimlerindeki yetimlere dağıttıklarını söyledi.

Yetimlerin yüzünü güldürmenin önemine işaret eden İnan, "Buraların bu tip ihtiyaçları gerçekten ölçülecek miktarda değil. Bir yetimin sevinmesi arşın sevinmesidir." dedi.

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